Trotz Covid-19: Die Christophorus-Kliniken stehen auch weiterhin für die allgemeine Versorgung bereit - zum Beispiel für Patienten mit Herzproblemen oder Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall. Warum die Kliniken das jetzt besonders betonen: Viele Bürger suchten seit der Corona-Pandemie zu spät Krankenhäuser auf, weil sie Sorge vor einer Ansteckung haben.

„Dies ist unbegründet“, so der Ärztliche Direktor Dr. Jan Deitmer. „Wir haben in Dülmen eigene Bereiche für die Covid-19-Patienten ausgewiesen und diese besonders geschützt. Die Behandlungen in der Neurologie, Kardiologie und Inneren Medizin können davon unbeeinträchtigt stattfinden.“ Sein Appell: „Scheuen Sie nicht, uns bei Beschwerden aufzusuchen. Wir werden uns genauso gut um Sie kümmern wie vor der Krise.“

Regierungspräsidentin besucht Dülmener Krankenhaus

Besuch bekamen die Christophorus-Kliniken in Dülmen jetzt kürzlich von Dorothee Feller, heißt es in einer Mitteilung. Die Regierungspräsidentin wollte sich ein konkretes Bild der Krankenhäuser in Corona-Zeiten zu machen. Zudem dankte sie allen Kliniken-Mitarbeitern für deren großes Engagement.

Zunächst stellte der Geschäftsführer der Kliniken, Dr. Mark Lönnies, die Einrichtungen der Trägergesellschaft vor. Anschließend gab er gemeinsam mit Deitmer sowie Vertretern der Ärzteschaft und Pflege des Standortes einen Überblick über die vergangenen Wochen.

Derzeit ist die Lage ruhig

Sie berichteten, wie sich die Kliniken auf die neuen Umstände vorbereiteten, welche personellen Ressourcen zur Bewältigung der Krisensituation erforderlich waren und welche neuen Aufgaben durch Covid-19-Patienten auf die Kliniken zukamen. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass mögliche neue Phasen gut vorbereitet seien, die derzeitige Lage aber ruhig sei.