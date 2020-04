St. Viktor

Die Großgemeinde St. Viktor lädt ab 1. Mai zu öffentlichen Gottesdiensten ein. Zu den Werktagsmessen in allen sechs Kirchorten sind keine Anmeldungen nötig. Wer am Sonntag den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich dazu im Pfarrbüro unter Tel. 02594/98131 oder 2483 anmelden. Ab 9./10. Mai sollen die Sonntagsgottesdienste wieder an allen Kirchorten zur gewohnten Zeit stattfinden (keine öffentlichen Messen im Maria-Ludwig-Stift und im Franz-Hospital).

Heilig Kreuz

„Öffentliches Feiern von Gottesdiensten ist zum jetzigen Zeitpunkt riskant und sollte mit Zurückhaltung angegangen werden“, formulieren das Seelsorgeteam und Verantwortliche der Gemeinde Heilig Kreuz. So werden werktags noch keinen heiligen Messen angeboten und am 2. Mai, 17 Uhr, sowie am 3. Mai, 11 Uhr, nur Wortgottesdienste (ohne Eucharistie) in der Kirche Heilig Kreuz (nicht in Rödder, im Pfarrheim und Seitenkapelle Maria Königin, Kreuzkapelle und Visbeck). Ein Ordnungsdienst ist eingesetzt, da nur rund 90 Personen in der Kirche Platz finden.

St. Pankratius

St. Pankratius Buldern und St. Georg Hiddingsel: In beiden Gemeinden wird ab dem Wochenende 9./10 Mai zu öffentlichen Gottesdiensten eingeladen - möglicherweise unter freiem Himmel. Man wolle behutsam vorgehen, unterstreicht Pfarrer Ferdinand Hempelmann. „Es müssen Plätze markiert werden, denn man darf nur auf Abstand sitzen, wir brauchen Desinfektionsspender und ein Einbahnsystem, damit es sich nicht an Türen und im Raum knubbelt. Es muss bedacht werden, ob und wie die Kommunion sicher gespendet werden kann“, skizziert er den Umfang der Vorbereitungen und die noch offenen Fragen.

Evangelische Kirche

In einer Videokonferenz werden Vertreter aus dem hiesigen Kirchenkreis mit Superintendent Joachim Anicker heute besprechen, ab wann und wie öffentliche Gottesdienste stattfinden sollen. „Unser Ziel ist eine abgestimmte Linie“, sagt Pfarrer Gerd Oevermann. Er sieht noch viele Detailfragen nicht geklärt, etwa ob Masken in der Kirche getragen werden müssen oder wie es mit dem Kirchengesang aussieht. Gute Erfahrung hat die Gemeinde mit den Gottesdiensten gemacht, die über das Internet abgerufen werden konnten. „Die Klickzahlen waren gut.“