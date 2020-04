Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Öffentliche Gottesdienste wird es in St. Viktor ab dem 1. Mai geben, die Gemeinde Heilig Kreuz lädt zunächst nur zu Wortgottesdiensten ein, und in Buldern und Hiddingsel beten Christen gemeinsam ab dem zweiten Mai-Wochenende in der Kirche. Wie genau die Gemeinden die Hygiene-Vorschriften umsetzen wollen, das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

Nur zwei Menschen durften am Montag gleichzeitig in der Dülmener Tafel einkaufen. Helfer von ÖFID achteten darauf, dass der kleine Raum nicht überfüllt wurde. Das Tafel-Team schützte sich mit Masken, Handschuhen und Plexiglas vor Ansteckung. Nach sechs Wochen Schließung war es ein guter Neuanfang.

Es bleibt bei 138: Weiterhin stagniert die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Dülmen. Erfreulicherweise nimmt gleichzeitig die der Gesundeten immer weiter zu und liegt jetzt bei 117. Kreisweit gibt es mittlerweile 500 bestätigte Infektionen.

Der Wertstoffhof nimmt ab Montag, 4. Mai, wieder kostenpflichtige Abfälle entgegen. Allerdings bitten die Betreiber darum, dass möglichst bargeldlos bezahlt werden soll. Wertstoff-Nutzer sollten zudem einen Mund-Nasenschutz tragen.

Die Zukunft der Fahrradgruppe der ÖFID ist ungewiss. Der Grund: Kriminelle haben die Werkstatt der Gruppe ausgeräumt, die jetzt komplett ohne Werkzeug dasteht.

Wer heute auf den Wochenmarkt will, der sollte eine Maske nicht vergessen. Denn auch auf dem Markt gilt eine Maskenpflicht, betont die Stadt. Die Stände sind von 7.30 bis 12.30 Uhr auf dem Königsplatz geöffnet.

An den 29. Mai 2011 erinnern sich die Fußballer der SF Merfeld gerne. Am Ende einer langen Saison halten sie Gescher 08 auf Distanz und das Team von Trainer Olaf May sichert sich die Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg. In der heutigen Ausgabe erinnert die DZ an dieses besondere Ereignis.

Termine:

16.30 bis 20.30 Uhr, Blutspende-Termin des DRK Dülmen, Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld

Projekt Wohnzimmer: 20 bis 21.30 Uhr, Our Burden To Prevail, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute mehr Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise, immer wieder sind Schauer möglich, 17 bis 19 Grad. Es weht mäßiger Südwestwind, in Schauernähe teils starke Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße