Gute Nachricht zum Wochenstart: Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen stagniert weiter. Nach wie vor meldet das Kreisgesundheitsamt 138 Fälle, wobei 117 Personen bereits wieder gesund sind. Aktiv sind 17 Fälle.

Damit liegt Dülmen, was die Anzahl der aktiven Fälle angeht, derzeit hinter Coesfeld (19) kreisweit auf dem zweiten Platz. Vier Personen sind bislang in Dülmen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

So sieht es im Kreis aus

Kreisweit gab es am Montag sechs neue Fälle, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 500. Auch die Zahl der Gesundeten stieg weiter, um drei auf jetzt 402.