In Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Wiege-Automatens am Baumschulenweg sucht die Polizei in Dülmen nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgenbrachen die Unbekannten das Vorhängeschloss des Automaten auf.

Sie stahlen aus dem Wertfach einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel. 02594/7930.