Einsammeln der Nester

„Wie in den vergangenen beiden Jahren sind Spezialfirmen beauftragt, die ab Mitte Mai Nester verkleben und einsammeln. Bereits 2019 wurden Mitarbeiter des Baubetriebshofes geschult und ausgestattet, um Nester entfernen zu können. Priorisiert werden Bäume an Schulen, Kindergärten und auf Spielplätzen, an öffentlichen Plätzen und stark frequentierten Wegen“, erklärt André Siemes von der städtischen Pressestelle.

Köderbeutel aufhängen

Eine wichtige Neuerung sei die Anbringung von Fallen. „An etwa 100 Eichen werden derzeit entsprechende Vorrichtungen angebracht. Die vollen Köderbeutel können ausgetauscht und entsorgt werden. Die Fallen sind somit mehrere Jahre einsetzbar“, erklärt Siemes.

Nistkästen für Vögel

Der Baubetriebshof habe in den vergangenen Wochen zudem bereits 100 Nistkästen aufgehängt, um die Populationsdichte von Meisen und Sperlingen zu erhöhen. Diese Vögel suchen gern die Nester des Eichenprozessionsspinners ab, um die Raupen und Puppen zu fressen.

"Man muss aber leider klar sagen: Auch 2020 werden Eichenprozessionsspinner zum Problem, denn nicht alle Bäume können behandelt werden“, bedauert Siemes.