Das müssen Sie wissen:

Die Gesichtsmaske wird ab heute das Bild in der Öffentlichkeit prägen. Sie wird Pflicht in Geschäften, Bussen und Arztpraxen. Das Land NRW hat einen neuen Corona-Verhaltenskodex veröffentlicht. Mit leichten Öffnungen an der ein oder anderen Stelle.

Die Stadt Dülmen will dem lästigen Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr auf dreierlei Art zu Leibe rücken. Mit Köderfallen, Vogel-Nistkästen und dem gezielten Absammeln soll die Plage der Brennhärchen erträglicher ausfallen als im vergangenen Jahr. 40.000 Euro sind für diese Bekämpfung eingeplant

Leichtathlet Manuel Sanders steht mit seinen Trainern vor einem schweren Jahr: Vermutlich wird der Deutsche Meister über 400 Meter in 2020 keinen weiteren Wettkampf mehr bestreiten können, und muss sich so dennoch für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten und qualifizieren.

Termine:

Projekt Wohnzimmer: 20 Uhr Talkrunde zur Corona-Lage in der Region, unter anderem mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Montag scheint bis mittags die Sonne. Am Nachmittag gesellen sich lockere Quellwolken hinzu. Bei Höchstwerten bis 23 Grad dreht der mäßige Wind auf West bis Nordwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße