Aber auch sonst gab es am Freitag in Dülmen keine Veränderungen gegenüber dem Donnerstag zu vermelden. So beträgt die Zahl der aktiven Kranken weiterhin 19, die der von Covid-19 Genesenen 115.

Im ganzen Kreis Coesfeld war am Freitag nur eine Neuinfektion zu vermelden. Es gibt kreisweit damit 491 Infizierte, von denen 399 (24 mehr als am Donnerstag) wieder gesundet sind, die Zahl der aktiven Kranken sank auf 74. Statistisch erfasst werden nun neben den an Covid-19 Verstorbenen (18) auch diejenigen, die mit Covid-19 (3) gestorben sind.