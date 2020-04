Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Es ist eine historische Entscheidung: Erstmals seit Jahrzehnten wird es 2020 keine Schützenfeste in Dülmen geben. Die Vereine haben jetzt geschlossen die komplette Saison abgesagt. Und das hat Folgen über das aktuelle Jahr hinaus - so wird auch das Kaiserschützenfest 2021 verschoben. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Ab Montag gibt es die „Bücherei to go“ in Dülmen, ein neues Service-Angebot der Stadtbücherei. Diese muss vorerst weiter geschlossen bleiben. In Hiddingsel öffnet allerdings ab Sonntag wieder die Pfarrbücherei St. Georg - wenn auch unter strengen Auflagen und erst einmal nur für Erwachsene.

Gute Nachrichten gab es jetzt vom Gesundheitsamt des Kreises: Seit dem vergangenen Wochenende stagniert die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Dülmener bei 138.

Mit der Aktion „Leere Stühle“ machten jetzt Gastwirte in ganz Deutschland auf ihre schwierige, ja verzweifelte Lage in der Corona-Krise aufmerksam. Auch Andreas Knepper vom Traditionsbetrieb Café-Restaurant Waldfrieden war dabei. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Die Abschlussfahrten der Fußballer müssen in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ausfallen. Die TSG Dülmen und die Sportfreunde Merfeld wären zeitgleich am Ballermann gewesen. Jetzt geht es nicht einmal gemeinsam zum Baggerloch.

Termine:

Samstag

20 bis 24 Uhr, Livemusik beim Projekt Wohnzimmer: 20 bis 21 Uhr Raphael Bicks, 21 bis 22.30 Uhr Max Fail, 22.30 bis 24 Uhr Lockvogel, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Sonntag

12.30 Uhr, „Kasper kauft ein Haus“, Charivari Puppentheater, Autokino Coesfeld, Karten gibt es nur unter www.kino-coesfeld.de

19 bis 20.30 Uhr, Projekt Wohnzimmer: Trio Splitterfaser, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute zuerst oft grau, aber meist trocken. Ab Mittag wieder freundlicher mit Sonne und wenigen Wolken, bis 18 Grad. Dazu weht schwacher nördlicher Wind.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute in Dülmen auf der Halterner Straße.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße