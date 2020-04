Dülmen. Am Samstag, 25. April, öffnet um 9 Uhr die neue Fahrradvermietung in der Overbergpassage erstmals ihre Pforten. Jeweils 15 neue E-Bikes sowie City-Bikes, die in Kooperation mit Arends E-Bikes angeschafft werden konnten, stehen dann bereit, so eine Ankündigung.

Von Dülmener Zeitung