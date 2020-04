Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der erste Schultag in der Corona-Krise ist in Dülmen gut gelaufen. Die Schüler hätten sich perfekt an die neuen Ablaufregeln und Wegesysteme gehalten, loben übereinstimmend die Schulleitungen von Marienrealschule und Clemens-Brentano-Gymnasium.

Ab heute öffnet wieder die Notfalldienstpraxis der Ärzte am Dülmener Krankenhaus, und zwar zu den gewohnten Zeiten. Auch am Corona-Zentrum am Kreuzweg gibt es ab sofort eine Änderung: Geöffnet hat es jetzt nur noch täglich von 9 bis 12 Uhr. Die Corona-Zahlen in Dülmen stagnierten am Donnerstag weiter, gezählt wurden weiterhin 138 Infizierte.

Schneidermeister Feras Omar näht - schon von Berufs wegen. Jetzt konzentriert sich der aus Syrien Geflüchtete aber ganz darauf, die Dülmener mit Gesichtsmasken aus Baumwolle auszustatten. In der Freitagsausgabe der Dülmener Zeitung gibt es Tipps, wie man eine Maske selbst herstellen kann.

Am Anfang war es ein Stein - und am Ende stand eine Mitmach-Aktion der Neuen Spinnerei. Denn die ruft jetzt dazu auf, bunt bemalte Steine am Jugendtreff abzugeben. In zwei Wochen sollen möglichst viele der bunten Kunstwerke zusammenkommen.

Die rote Asche ist weg. Auf der Sportanlage von GW Hausdülmen haben die Arbeiten am Kunstrasenplatz begonnen. Bisher liegen diese im Zeitplan, im Juni soll der Platz fertig sein - und dann hoffentlich auch bald bespielt werden.

Termine:

Projekt Wohnzimmer: 20 bis 24 Uhr, Musik von Marvin van Betteray, DJ Mawe und Black Beatz, Stream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute ziehen von Norden her lockere Wolkenfelder auf, die aber keinen Regen bringen, 19 bis 22 Grad. Schwacher, auf Nord bis Nordwest drehender Wind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße