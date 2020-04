An der Marienrealschule hat der erste Schultag für die Abgangsschüler in der Corona-Krise ziemlich gut geklappt. „Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, wie diszipliniert sich alle an unsere Regeln gehalten haben“, macht Schulleiterin Nicole Hashemian den 92 Zehntklässlern ein Riesenkompliment. genauso stolz ist auch Maike verwey vom Clemens-Brentano-Gymnasium auf ihre SJugendlichen: "Die jungen Menschen haben wirklich verstanden, worum es geht. die Vorschriften wurden vorbildlich eingehalten."

Merkwürdige Laufwege

Der Schultag sah überall ziemlich anders aus als üblich: zuerst zeitlich versetztes Sammeln in Kleingruppen an klar definierten Punkten, dann im Gänsemarsch in den Klassenraum. Hände desinfizieren und den fest vorgeschriebenen Sitzplatz belegen. Außerdem gab es feste Sitzordnungen, Spender mit desinfektionsmitteln und überall markierungen, welcher Flur in welche Richtung und welche Treppe nach oben oder nach unten benutzt werden durfte.

Abiprüfung in der Aula

Für die Abiturprüfungen wird das CBG in die Aula ausweichen, da gibt es viel Platz. „Natürlich müssen wir auch hier schauen, wie die Wege eingerichtet sind, Toilettengänge müssen möglich sein und die Hygienevorschriften eingehalten werden können“, erklärt Verwey. Fest steht für die Schulleiterinnen: Mit jedem weiteren Jahrgang wird es schwerer, die Corona-Regeln durchzusetzen.

Keine Probleme im Bus

Und wie sah es auf dem Schulweg, in den Bussen aus? Dort habe es am ersten Tag nur ein sehr geringes Aufkommen gegeben, berichtet RVM-Sprecher Dr. Christoph Hagebeucker. „In der Regel gab es eine einstellige Zahl an Fahrgästen pro Schulbus.“ Die Abstandsregeln seien da kein Problem gewesen.