In Dülmen wird ab Freitag, 24. April, der allgemeine Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte wieder angeboten. Die Versorgung der Patienten, die außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt benötigen, findet in den gewohnten Räumlichkeiten der Notfalldienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe an den Christopherus-Kliniken statt (Am Schlossgarten 11a, Eingang gegenüber dem Dialyse- und Nierenzentrum).

Die Sprechzeiten sind montags, dienstags und donnerstags jeweils von 19 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie am Wochenende und Feiertagen in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Neue Öffnungszeiten am Corona-Zentrum

Außerdem hat das Corona-Zentrum am Kreuzweg ebenfalls ab Freitag neue Öffnungszeiten, und zwar montags bis sonntags von 9 bis 12 Uhr.