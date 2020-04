Es fehlten nur noch die letzten Details, dann hätten in Juni die Schützenbruderschaft St. Johanni Buldern (350 Jahre) und der Allgemeine Schützenverein Hiddingsel (325) zur großen Jubiläums-Sause geladen.

Festball, Königs- und Kaiserschießen sowie ein großer Festumzug mit vielen Schützen- und Musikvereinen. In den beiden Ortsteilen hätten tolle Tage stattgefunden. Doch dann kam Corona. Und so entschieden sich die beiden Vereine, ihre Jubiläumsfeste abzusagen und ins Jahr 2021 zu verlegen.

Gemeinsamer Beschluss

„Wir haben vor drei Wochen telefoniert und waren uns schnell einig, dass es in beiden Ortsteilen kein Schützenfest geben wird“, berichtet Hiddingsels Vorsitzender Peter Emming. „Aufgrund der Corona-Situation war es alternativlos. Denn wenn wir so ein Fest planen, dann auch für alle“, ergänzt Bulderns Vorsitzender Guido Kullick. Und da beide Vereine ein äußerst freundschaftliches Verhältnis verbindet, sei die Absage beider Feste der richtige Weg.

Feste werden 2021 nachgeholt

Über zwei Jahre haben die Arbeitskreise der Vereine das Jubiläum vorbereitet. Aber selbst wenn Veranstaltungen bis 1000 Leute im Juni wieder erlaubt sein sollten: „Wir haben 20 Schützenvereine und acht Musikzüge eingeladen. Da hätten wir die 1000 Leute schon im Zug gehabt“, so Kullick.

Für beide Vereine steht aber fest: In 2021 wird das nun abgesagte Fest „eins zu eins nachgeholt.“ Und auch die Wochenenden bleiben gleich. Buldern feiert am zweiten, Hiddingsel am vierten Juni-Wochenende. „Wir haben dann nur leider nicht den Donnerstag vor dem Fest als Feiertag“, blickt Kullick auf den Kalender. „Trotzdem werden wir nichts an den Feierlichkeiten ändern.“

Keine großen Aktivitäten für dieses Jahr geplant

In diesem Jahr haben die Vereine keine weiteren großen Aktivitäten geplant. „Es wird keine große Feier geben“, sagt Kullick. Zunächst müsse man sowieso abwarten, bis die Kontaktsperre aufgehoben sei und der Vorstand tagen kann. Eventuell werde es einen gemütlichen Abend geben, zu denen dann auch die Bulderaner Kaiser Anton Klünker (1970 bis 1989), Wilfried Riegel (1995-2000) und der amtierende Kaiser Willi Schwaag geladen werden.

In Hiddingsel wird ebenfalls keine große Fete für 2020 geplant. „Wir müssen unsere Generalversammlung noch nachholen“, berichtet Emming. Als möglicher Termin ist der erste Samstag im November ins Auge gefasst, an dem der Verein sonst sein Königsbier veranstaltet. „Eventuell gibt es dann nach der Versammlung ein gemütliches Beisammensein.“ Auch die Radtour im September steht bei den Hiddingseler Schützen auf der Kippe.