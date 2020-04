Die Stadtverwaltung hatte Schulleiter zu einem Gespräch geladen. „Als Schulträger unterstützen wir Sie, wo immer es möglich ist. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Lösungen finden,“ sagte Bürgermeisterin Lisa Stremlau.

Große Herausforderungen

In der Diskussion mit den Schulleitungen wurde deutlich: Die Vorgaben aus Düsseldorf stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen.

In den vergangenen Tagen wurden Räume ausgemessen und Tische so gestellt, dass ein Abstand von mindestens 1,50 Meter gewährleistet ist. Klassen bzw. Kurse müssen entsprechend geteilt und in getrennten Räumlichkeiten unterrichtet werden. Einige Schulen werden die Klassen blockweise unterrichten.

Hygiene geht vor

Alle Räume werden vorab intensiv gereinigt. Ab Donnerstag werden Tische, Türklinken und Handläufe an Treppen ein Mal täglich gereinigt und desinfiziert. Die Stadt versucht, weitere Desinfektionsspender für Schüler und Lehrkräfte bereitzustellen.

Weniger Schüler pro Bus

Ab kommenden Donnerstag nimmt die RVM ihren normalen Schulfahrplan wieder auf. Allerdings wird es auch hier Einschränkungen geben: Die Personenzahl pro Bus wird reduziert, um Sicherheitsabstände gewährleisten zu können. Die Busse werden zwar bei Bedarf mehrfach fahren, dennoch kann es dazu führen, dass nicht alle direkt mitgenommen werden können.

Größere Schülerzahlen können nur gestaffelt gefahren werden. Den Schülern der Abschlussklassen wird deshalb empfohlen, wenn möglich, das Fahrrad oder andere Verkehrsmittel zu nutzen. „Diese Maßnahmen machen deutlich: Es wird eine andere Form des Unterrichts, der mit dem regulären Schulbetrieb nicht viel gemein hat.

Normalbetrieb steht bevor

Derzeit weiß auch noch niemand, wie und wann ein Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann“, erläutert Klaus Ricker von der Stadt Dülmen.

Kommen weitere Klassen hinzu, bringt das große Herausforderungen mit sich. Stadt und Schulleitungen hoffen auf weitere Informationen zum Vorgehen von Seiten des NRW-Schulministeriums. Eine weitere Austauschrunde, dann auch mit den Leitungen der Grundschulen, ist für die kommende Woche geplant.