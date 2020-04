Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Am Donnerstag kehren die Abschlussjahrgänge in die Schulen zurück. Die zehnten Klassen der Haupt- und Realschulen sowie die Abiturstufe werden beschult. Wie sich die Schulen vorbereitet haben, das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

In Dülmen wird es vorerst keine Maskenpflicht geben, so wie sie die Stadt Münster jetzt in öffentlichen Bussen, kleinen Läden und für Besucher städtischer Einrichtungen einführt. Das betonte die Verwaltung auf DZ-Nachfrage - rät allerdings zum freiwilligen Tragen eines Mundschutzes.

Nach sechswöchiger Pause startet am Montag bei der Dülmener Tafel wieder die Warenausgabe. Allerdings gelten erhöhte Sicherheitsauflagen. Kunden dürfen nur noch mit Mund- und Nasenmaske zur Abholung kommen und dabei auch nur ein Mitglied je Familie.

Der Countdown läuft: In genau 800 Tagen, am 30. Juni 2022, soll der neue Dülmener Bahnhof fertig sein. So schreiben es die Förderrichtlinien vor. Tatsächlich startet in dieser Woche eine Firma mit den Vorbereitungen, um dann ab nächsten Montag einen provisorischen Weg zu den Gleisen für die Bauzeit anzulegen. Wie der aktuelle Stand der Planungen ist, das lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Bücherfreunde müssen weiter warten: Die Stadtbücherei bleibt noch ein bisschen länger geschlossen. Der Grund: Die Schutzauflagen müssen erst einmal umgesetzt werden. Dafür sind die Sparkasse und die VR-Bank Westmünsterland dabei, schrittweise ihre Filialen wieder zu öffnen.

Bei der Umfrage des FLVW haben sich die Vereine mit großer Mehrheit für den Abbruch der Fußball-Saison ausgesprochen. Nicht so deutlich ist das Votum, ob und wie die Saison gewertet werden soll. Der Verband kündigt weitere Gespräche an.

Wetter:

Heute erneut durchweg sonniges, meist wolkenloses und trockenes Frühlingswetter, bis zu 22 Grad. Es weht mäßiger Ostwind mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße