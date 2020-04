In Dülmen ist eine weitere Person an den Folgen seiner Corona-Infektion verstorben. Damit gibt es nun vier Todesfälle in der Stadt. Kreisweit stieg die Zahl am Mittwoch auf 18.

Daneben wurden gestern keine weiteren Neuinfektionen in Dülmen gemeldet, somit bleibt es bei 138 Fällen. Die Zahl der Gesundeten stieg um drei Personen auf nun 105 an. Damit gibt es derzeit 29 aktive Corona-Fälle in der Stadt.

Im Kreis Coesfeld wurde bis zum Nachmittag ein weiterer Fall gemeldet. Daneben gab es 23 weitere Personen, die einen Infektion überstanden haben. Die Zahl der Gesundeten liegt kreisweit nun bei 365.