„Das Land NRW empfiehlt das Tragen von Masken, hat aber bislang noch keine Pflicht ausgerufen. Dieser Empfehlung schließt sich die Stadtverwaltung an, da das Tragen einer Maske zusätzlichen Schutz bieten kann“, erklärt André Siemes von der städtischen Pressestelle, dass es vorerst keine solche Pflicht in Dülmen geben wird.

In Münster sieht es anders aus

Eine isolierte Maskenpflicht in Dülmen einzuführen, mache aus Sicht der Stadt keinen Sinn. Auch der Krisenstab des Kreises Coesfeld, der das Thema fortlaufend bespricht, teile diese Auffassung. „Wenn eine Mundschutzpflicht kommt, sollte diese kommunenübergreifend gelten“, so Siemes. Bei der Regelung für die Stadt Münster müsse berücksichtigt werden, dass die Passanten-Frequenz in der Innenstadt von Münster eine andere ist als in Dülmen. „Die Maskenpflicht gilt dort deshalb überall, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht sicher eingehalten werden kann.“.