Angebote der VR-Bank

In den vergangenen vier Wochen hatte die VR-Bank den Geschäftsbetrieb in den Kompetenz-Centren in Borken, Coesfeld, Dülmen und Stadtlohn konzentriert. Jetzt sollen schrittweise die Filialen wieder öffnen. „Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter haben wir alle erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen in den Filialen umgesetzt“, versichert Ulrich Kormann, Leiter des Kundenservice der VR-Bank.

Die Öffnungszeiten sind tagesaktuell auf der Website der VR-Bank zu finden. Was Kormann ebenfalls berichtet: Man habe festgestellt, dass die Kunden zuletzt vermehrt die digitalen Kanäle, aber auch die Beratung per Video-Chat, genutzt hätten. Die Frequenz in den acht Filialen mit dem erweiterten Serviceangebot sei hervorragend angenommen worden.

www.vr-bank-westmuensterland.de

Angebote der Sparkasse

An ihren zehn größten Standorten war die Sparkasse Westmünsterland zuletzt weiter zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 33 weitere Beratungscenter sind nun ebenfalls wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

„Wir haben uns zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden akribisch auf die Erfüllung der Abstands- und Hygieneanforderungen vorbereitet“, betont der Vorstandsvorsitzende Heinrich-Georg Krumme. So habe die Sparkasse ihre Beratungscenter mit Hustenschutzscheiben an den direkten Kontaktpunkten von Kunden und Beratern ausgestattet. Jeder Mitarbeiter wurde mit einem eigenen Bestand wiederverwendbarer Mund-Nasen-Bedeckungen versorgt.

Und auch die Sparkasse hat festgestellt, dass viele Kunden zuletzt den Kontakt per Telefon, Online-Chat, Mail und per Video-Beratung gesucht hätten. An vielen Tagen seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich das Anrufaufkommen bei der Sparkasse mehr als verdoppelt. Dafür wurde das Team des Kunden-Service-Centers um 15 Personen aufgestockt.

www.sparkasse-westmuensterland.de