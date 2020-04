Es war eine Premiere für Jasmin Rathke-Petrick und ihren Sohn Jasper (6): Zum ersten Mal waren sie am Montag mit Mundschutz in der Innenstadt unterwegs. Schließlich hatten sie einen Bummel durch die Geschäfte geplant, die unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen dürfen. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, wird dabei Mundschutz empfohlen.

In Dülmens Innenstadt ist ein Stück Alltag zurückgekehrt: Die Türen der meisten Läden waren am Montag einladend weit geöffnet, auf dem Straßenpflaster standen wieder Ständer mit Schuhen, T-Shirts, Brillen oder Glückwunschkarten. Tafeln wiesen auf die Angebote von Dienstleistern wie Schuster oder Telefonanbieter hin. Doch Spender mit Desinfektionsmitteln am Eingangoder die unübersehbaren Hinweise auf die maximale Kundenzahl im Laden oder der Mahnung, den Mindestabstand einzuhalten, zeigten unmissverständlich, dass die Coronagefahr noch nicht gebannt ist.

In den Straßen waren bei schönstem Sonnenschein mehr Menschen als in den vergangenen Wochen mit Plastik- oder Papiertüten in der Hand unterwegs. Für die Kaffeepause mussten sie allerdings mit Bänken oder Treppenstufen vorliebnehmen, denn noch dürfen die Cafés und Restaurants nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten.

