Jede Menge Arbeit mit der Kurzarbeit

Kurzarbeit auf der einen Seite bedeutet das verstärktes Arbeitsaufkommen auf der anderen, nämlich bei der Agentur für Arbeit?

Johann Meiners: In der Tat liegt unser Arbeitsschwerpunkt aktuell beim Thema Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Anzeigen der Unternehmen über den Arbeitsausfall und den damit einhergehenden Entgeltausfall für die Beschäftigten übersteigt alles, was wir bislang erlebt haben. Bis zum 13. April gingen in Nordrhein-Westfalen 156.000 Anzeigen von Kurzarbeit ein, eine sehr große Anzahl. Das ist aber gut so, denn mit dem Instrument der Kurzarbeit können wir Arbeitslosigkeit verhindern.

Wie ist dieser immense Arbeitsanfall zu bewältigen?

Meiners: Aktuell erfassen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anzeigen für Kurzarbeit. Die Bearbeitung der Anträge auf Kurzarbeitergeld, also die Abrechnung und Auszahlung der Geldleistung, folgt dann im nächsten Schritt. Das wird nochmal eine große Aufgabe. Wir haben bereits vor vier Wochen begonnen, bisher fachfremde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diese Aufgaben vorzubereiten und unterstützen mit diesen jetzt die originär zuständigen Kollegen in großer Zahl. Sie dürfen mir glauben, das war eine große Herausforderung. Mit webbasierten Schulungen konnten wir zum Beispiel auch Berufsberater und Arbeitsvermittler in kurzer Zeit qualifizieren, sodass sie jetzt bei der Gewährung von Kurzarbeit mithelfen können. Wichtig ist uns sicherzustellen, dass die Unternehmen und damit die kurzarbeitenden Beschäftigten ihr Kurzarbeitergeld schnell bekommen.

Wie kann man die Arbeitsagentur in Dülmen erreichen?

Meiners: Da die Menschen uns aktuell persönlich nicht aufsuchen können, ist die Zahl der telefonischen Anfragen deutlich gestiegen. Neben unserer Servicehotline haben wir daher eine zusätzliche Rufnummer eingerichtet. Unter Tel. 02541/ 919700 ist eine große Anzahl unserer Fachkräfte erreichbar.

Welche Maßnahmen hat die Agentur für Arbeit getroffen, um ihre Mitarbeiter vonrdem Virus zu schützen?

Meiners: Wir haben unsere Häuser zum Schutz unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden, ab dem 18. März für den Publikumsverkehr geschlossen. Teambesprechungen finden derzeit via Skype statt, um zwischen den Kolleginnen und Kollegen ebenfalls eine räumliche Distanz zu wahren. Mittlerweile arbeitet auch eine große Zahl im Homeoffice.