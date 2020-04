Wer kann und darf denn jetzt noch zum Zahnarzt?

Ulrich Munkes: Patienten, die keinerlei Symptome aufweisen, wenden sich bitte an ihren Zahnarzt. Bei aller gebotenen Zurückhaltung in diesen schweren Zeiten kann die Lösung nicht sein, den Zahnarztbesuch zu unterlassen, wenn eine Behandlung dringend erforderlich ist. Wer Zahnschmerzen oder ernste Probleme hat, der sollte sich unbedingt mit seinem Zahnarzt kurzschließen. Gerade jetzt gilt es, durch rechtzeitiges Eingreifen größeren Schäden für die Mund- und Zahngesundheit der Patienten vorzubeugen. Ein Aufschieben der Behandlung kann nur für kurze Zeit eine Lösung sein, da Zahnschäden sich unweigerlich verschärfen, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.

Muss ich als Patient denn Sorge in der Praxis haben?

Munkes: Die Zahnärzteschaft ist aufgrund des sehr hohen Hygienestandards in den Praxen auch in dieser Zeit in der Lage, Behandlungen in gewohnter Qualität und Sicherheit durchzuführen. Zahnärzte sowie deren Mitarbeiter tragen schon immer Schutzmasken, Brillen und Handschuhe. Alle Instrumente werden aufbereitet, sterilisiert und frisch aufgelegt, der Behandlungsraum sorgfältig desinfiziert. Kein Patient muss sich Sorgen machen, er könne sich in einer Zahnarztpraxis infizieren.

Wo werden Covid 19-Patienten behandelt?

Munkes: Die Zahnarztpraxis wird diese Patienten nach Überprüfung der Umstände an speziell eingerichtete Praxen und Zentren weiterleiten. Hierfür steht unter anderem die Zahnklinik in Münster bereit.