Eigentlich versteht sich der Seniorenpark Münsterland als offenes Haus, betont Leiter Volker Potthoff. Aber in der Corona-Krise gilt bereits seit einiger Zeit ein striktes Besuchsverbot. Denn nun gehe es darum, die Bewohner vor einer Ansteckung zu schützen.

Doch trotzdem lassen sich die Hiddingseler so einiges einfallen, um die Senioren nicht allein zu lassen. So starte vor Ostern die Aktion „Kids malen für Hiddingsel“. Die fertigen Kunstwerke haben wir Ostern mit freundlicher Unterstützung und Organisation von Stefanie Wentingmann und Ramona Schulte-Bossendorf ins Seniorenheim überbracht“, berichtet Initiator Tim Marquardt. Die Freude bei den Bewohnern sei riesig gewesen.

Videobotschaft vom Heimleiter

Und die Senioren revanchierten sich - und bastelten für die Hiddingseler Kinder wiederum kleine süße Überraschungsblumen, die in der Kirche abgeholt werden konnten. Dazu gab es sogar eine extra Videobotschaft aus dem Seniorenpark von Heimleiter Volker Potthoff, die auf der Hiddingsel-Homepage zu sehen ist.

„Regenbogenfarben“ als Dank fürs Pflegeteam

Doch nicht nur die Kinder aus dem Dorf dachten in Corona-Zeiten an die Seniorenpark-Bewohner. So wurden bereits fleißig Mundschutze für die Einrichtung genäht, und es gab ein besonderes Konzert der Gitarrengruppe. Denn die traten auf dem Parkplatz vor der Einrichtung auf, natürlich mit Rücksicht auf alle Abstandsregeln.

Volkslieder wie „Kein schöner Land in dieser Zeit“ oder die „Hiddingsler Nationalhymne“ stimmte die Gruppe an, heißt es in einer Mitteilung. Und: Für die Pflegekräfte wurde als Zugabe das Lied „Regenbogenfarben“ gespielt, um sich bei diesen für deren unermüdlichen Einsatz zu bedanken.

www.hiddingsel.de