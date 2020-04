Zwei neue Corona-Fälle meldet der Kreis Coesfeld am Wochenende in Dülmen. Stand Sonntagmorgen gibt es hier nun 138 bestätigte Infektionen. Die gute Nachricht: Ein Großteil der Betroffenen ist bereits wieder als gesund gemeldet.

So erhöhte sich die Zahl der Gesundeten am Wochenende um vier Personen, meldet das Kreisgesundheitsamt. Damit gibt es aktuell 33 aktive Covid-19-Infektionen in Dülmen. Auf 10.000 Dülmener entfallen somit 29,6 Infizierte - das ist weiterhin die höchste Zahl im Kreis. Dahinter folgen Ascheberg (26) und Senden (24,4).

So ist die Lage im Kreis

Kreisweit wurden am Wochenende sieben weitere Fälle gemeldet, die Gesamtzahl stiegt damit auf 480. Allerdings nimmt auch hier die Anzahl der aktiven Infektionen ab, während die der Gesundeten steigt: So gibt es derzeit 134 laufende Fälle (minus sieben), dem gegenüber stehen 333 Personen, die eine Infektion bereits überstanden haben (plus 14).

Neue Todesfälle gab es am Wochenende im Kreis Coesfeld glücklicherweise nicht, weiterhin sind 13 Personen an Covid-19 verstorben.