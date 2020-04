Frühling vor der Kamera

Die einen fangen den Abend am See mit der Kamera ein, die anderen seltene Blumen oder einen Storch, der sein Gefieder zeigt: In der vergangenen Woche erreichten erneut zahlreiche Fotos von Lesern die Redaktion. Die Bilder der letzten Tage gibt es in der Fotostrecke zum Durchstöbern. Vielen Dank an alle Einsender!

Unterwegs in der Natur: Bilder der DZ-Leser im April - Teil II 1/15 Ein Spaziergang führte Bernhard Arens zu den Wildpferden im Merfelder Bruch. Foto: Bernhard Arens

Bei einer Fahrradspazierfahrt im Umfeld des Klosters Maria Hamicolt ist Bernhard Arens diese Aufnahme geglückt. Foto: Bernhard Arens

"Der Frühling ist da", schreibt Ludger Berkenkopf zu seinen Bildern. Foto: Ludger Berkenkopf

Eine junge Amsel hat Bernhard Jörgensmann an seinem Gartenteich beim Bad beobachtet. "Sie scheint zu wissen, dass Hygiene in Zeiten der Pandemie sehr wichtig ist." Foto: Bernhard Jörgensmann

Seltene Blümchen: Am Wegesrand hat Veronika Schmeing diese gelben Buschwindröschen entdeckt. Foto: Veronika Schmeing

Die Rauchschwalben sind zurück, der Sommer kann kommen, hat Norbert Sietmann festgestellt. Foto: Norbert Sietmann

Sein gewaltiges Gefieder zeigte dieser Storch auf einer Wiese in Leuste. Foto: Norbert Sietmann

Abend am See: Die Stimmung am Bulderner See fing Sandra Lewburg ein. Foto: Sandra Lewburg

Blühende Felder und Bäume nahe Rorup haben es Maria Volmer angetan. Foto: Maria Volmer

Blühtenpracht vor Schönwetterwolken, abgelichtet von Ramazan Zehiroglu. Foto: Ramazan Zehiroglu

Zwei Enten auf einem Wassertümpel nahe der früheren Kaserne, aufgenommen von Ramazan Zehiroglu. Foto: Ramazan Zehiroglu

Ramazan Zehiroglu wählte einen interessanten Blickwinkel, um zwei Tulpen zu fotografieren. Foto: Ramazan Zehiroglu