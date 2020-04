Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Freie Fahrt heißt es jetzt auf der Südumgehung zwischen Langer Nase und Mühlenweg. Bevor die neue Straße (K 17) bis zur Halterner Straße weitergebaut werden kann, ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Münster abzuwarten.

Die Corona-Krise trifft die Angebote der Volkshochschule hart. So musste die VHS jetzt alle unterbrochene Kurse endgültig absagen. Nach aktuellem Stand wird die VHS bis mindestens zum 3. Mai geschlossen bleiben. Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Dülmener ist derweil auf 136 gestiegen. Das ist eine infizierte Person mehr als am Vortag.

Voraussichtlich Ende Mai sollen die Arbeiten zum Einbau des Glasdachs des intergenerativen Zentrums einsA beginnen. Das erklärte André Czipull im Drei-Fragen-Interview mit der DZ, das in der aktuellen Ausgabe erschienen ist.

Vor 50 Jahren starb Pfarrdechant Theodor Dümpelmann. Er hat die Dülmener als Seelsorger durch die letzten Kriegstage, die Not der Nachkriegszeit und die Mühen des Wiederaufbaus begleitet. Bis zu seiner Emeritierung 1966 wirkte er an St. Viktor. Die DZ und Pfarrer Markus Trautmann erinnern an ihn in der Samstagsausgabe der Dülmener Zeitung.

Der FLVW will sich bei den Vereinen ein Stimmungsbild holen, wie es mit der Fußball-Saison weitergehen soll. Im Raum stehen Abbruch mit oder ohne Wertung sowie die Fortsetzung im September. Erste Reaktionen hat die DZ gesammelt.

Termine:

Samstag

Projekt Wohnzimmer: 20 bis 20.30 Uhr DJ-Ötzi-Double Klaus Cieslak, 20.45 bis 21.30 Uhr Andreas Köhler, 21.45 bis 22.30 Uhr Ecki, 22.30 bis 23.15 Uhr Josef Hassing, jeweils Livestream unter www.projekt-wohnzimme.org

Wetter:

Es wechseln sich am Samstag lockere Wolken und Sonnenschein ab. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße