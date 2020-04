Im Januar 1966 feierte in Bonn gerade der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer seinen 90. Geburtstag, als in Dülmen die Debatte über eine südliche Umgehung um die Stadt neue Fahrt aufnahm. In den Jahren zuvor gab es bereits Gespräche der Verwaltung mit Bundesbahn und Landesstraßenbauamt. Nun stimmte der Stadtrat dafür, dass eine neue Trasse der B 474 über den Kapellenweg gebaut werden sollte.

Wohlgemerkt: Man schrieb hier das Jahr 1966. Und es sollte bis heute dauern, bis endlich die Südumgehung fertig ist - oder zumindest der erste Teil davon, zwischen Langer Nase und Mühlenweg.

Erster Spatenstich im April 2019

Immer wieder gab es in den folgenden Jahren und Jahrzehnten neue Anläufe für den Straßenbau. Konkret wurde es erst, als bereits das 21. Jahrhundert angebrochen war: Im Oktober 2006 beschloss der Dülmener Rat den rechtskräftigen Bebauungsplan für die neue Trasse.

Im Januar 2017 stand dann die Eisenbahnbrücke. Im April 2019 gab es dann den ersten Spatenstich für den ersten Abschnitt, der jetzt fertig geworden ist.

Klage vor Gericht läuft

Was den zweiten Abschnitt angeht: Wo hier die Trasse verlaufen soll, ist noch unklar. Naturschützer klagen vor Gericht, sie wollen, unterstützt von Anwohner, die Allee an der Hülstener Straße erhalten.