„Wir können am besten alles so stehen lassen...“. Vorschlag von Pfarrer Ferdinand Hempelmann nach dem Auto-Gottesdienst am Ostersonntag - schließlich war diese Premiere sehr gut angenommen worden

„Der Richter hat sich die Apartments nicht einmal angesehen, so klar war die Sache aus seiner Sicht.“ Unternehmer Andries Broekhuijsen konnte sich im Rechtsstreit um ein Hotel auf dem früheren Kasernengelände gegen die Stadt durchsetzen

„In den vergangenen Tagen bin ich mehr spazieren gegangen als die ganzen Jahre zuvor.“ Dr. Wolfgang Baecker, scheidender Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Westmünsterland, berichtet, wie sein ganz persönlicher Alltag in der Corona-Krise aussieht

„Sollten die Spieler aufgrund von Verletzungen nicht joggen können, wird auch Radfahren als alternatives Fitnessmittel zugelassen.“ Jürgen Mischke, Präsident der Otternasen Merfeld zeigt sich großzügig - schließlich wollen die drei Seniorenteams der Sportfreunde Merfeld in einem Spendenlauf Geld für die Otternasen sammeln

„In jeder Kneipe, in die wir kamen, hatten wir quasi Freibier.“ Josef Brake erinnert sich heute mehr an die Feierlichkeiten nach dem Jahrhundertspiel gegen die TSG Dülmen als an die Partie selbst