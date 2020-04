Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wie geht es in der Corona-Krise weiter? Am Mittwoch haben Bundesregierung und Länderchefs zusammen einen Fahrplan für die nächsten Wochen aufgestellt. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen ab Montag unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Welche Auswirkungen die neuen Regelungen in Dülmen haben, dazu hat sich die DZ unter anderem bei Geschäftsleuten, Dülmen Marketing und Veranstaltern umgehört. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.

Die Corona-Krise trifft die Schützen hart: Die Schützenvereine aus Buldern und Hiddingsel haben sich gemeinsam entschieden, ihre Jubiläums-Schützenfeste in diesem Jahr komplett abzusagen und die Feierlichkeiten in 2021 nachzuholen. Und auch die Merfelder haben ihr Schützenfest für dieses Jahr bereits abgesagt.

Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen hat sich am Donnerstag nicht weiter erhöht. Das Kreisgesundheitsamt meldete gestern 135 infizierte Dülmener - genauso viel wie zuvor am Mittwoch.

Ab Montag gibt es in der Corona-Krise erste Lockerungen. Aber die Stadtverwaltung bleibt trotzdem erstmal weiter bis zum 3. Mai geschlossen. Termine sind nur mit Anmeldung möglich. Auch Volkshochschule und Musikschule bleiben weiterhin dicht.

Der Wertstoffhof in Dülmen öffnet wegen der sehr großen Nachfrage ab heute wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Diese sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Allerdings gibt es weiter strenge Auflagen, so werden zum Beispiel Ausweise kontrolliert, da nur Dülmener den Wertstoffhof nutzen sollen. Die Anlieferung von kostenpflichtigen Abfällen, wie zum Beispiel Bauholz oder Bauschutt, ist weiterhin nicht möglich.

Der 4:0-Erfolg der DJK Adler Buldern über die TSG Dülmen liegt mehr als 50 Jahre zurück. Aber die Beteiligten wie Spieler Josef Brake erinnern sich in der DZ-Serie „Legendäre Sportereignisse“ gerne an das Spiel Pfingstsonntag 1969 zurück. Mehr lesen Sie auf der lokalen Sportseite in der aktuellen Ausgabe.

Termine:

Projekt Wohnzimmer: 20 bis 21 Uhr Mr. Psykohead, 21 bis 22.30 Uhr Deepthunder, 22.30 bis 0 Uhr Kaozz & Rmpgd, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute gewinnt bis zum Mittag verbreitet die Sonne die Oberhand. Die Temperaturen steigen bei zeitweise mäßigem Nordostwind auf 16 bis 18 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße