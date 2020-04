Ab kommenden Montag, 20. April, sollen einige Geschäfte unter strengen Auflagen wieder öffnen können. Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, dass die Dülmener Verwaltung vorsorglich bis zum Ende der Kontaktsperre am 3. Mai wie bisher geschlossen bleibt.

Dieses Vorgehen habe sich in den vergangenen Wochen bewährt, heißt es in einer Mitteilung. Persönliche Termine könnten nach vorherigen Absprachen vereinbart werden sollen. „Die letzte Zeit hatgezeigt, dass das neue Serviceportal den Bürgerinnen und Bürgern eine hervorragende Möglichkeit bietet, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten und die verschiedenen Dienstleistungen auf diesem Weg in Anspruch zu nehmen“, betont Sprecherin Nina Wischeloh.

VHS und Musikschule bleiben erstmal zu

Volkshochschule und Musikschule bleiben bis zum 3. Mai ebenfalls geschlossen. Für die Stadtbücherei erfolgt derzeit eine Prüfung, ob und unter welchen Auflagen eine frühere Öffnung möglich sein könnte.