Auch in Merfeld wird nicht gefeiert. Am Freitag wollen die Vorsitzenden in einer Video-Konferenz über die aktuelle Lage beraten. Die Stadt Dülmen wartet aktuell auf eine Konkretisierung des Landes zum Begriff „Großveranstaltung“ sowie auf eine Erlassgrundlage, um eine Orientierung für die Umsetzung vor Ort zu haben, teilt die Stadt mit.