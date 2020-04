Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Altkleidercontainer werden normalerweise regelmäßig geleert, doch in Zeiten der Corona-Krise schaffen das nur die Kolpingfamilie Dülmen und das DRK. Auf keinen Fall sollte man die Säcke neben einen bereits überfüllten Container stellen. Mehr zum Thema gibt es in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Seit über vier Wochen sind Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen. Es gibt eine Notfallbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanter Berufen. Über die Erfahrungen mit der Notfallbetreuung in Kitas sowie über Elternbeiträge, die der Stadt im April fehlen, gibt Fachbereichsleiter Norbert Dikomey Auskunft im DZ-Interview. Dieses finden Sie in der Ausgabe von Mittwoch.

Der Kreis Coesfeld stellt die Bekanntgabe der jeweils aktuellen Corona-Zahlen um. Künftig gibt es landesweit einheitliche Regeln dazu. Daher kommen die nächsten Zahlen erst am Mittwoch. Dülmen steht damit weiterhin bei 134 offiziell bestätigten Corona-Infizierten, wobei 74 Personen davon bereits wieder als gesund gelten.

Gute Nachrichten für viele Internet-Nutzer in Rorup: Nach dem Sommer will das Unternehmen Deutsche Glasfaser in dem Ortsteil mit dem Ausbau des Glasfasernetzes starten.

Ein gutes Zeugnis bekamen die Dülmener für das Einhalten des Kontaktverbotes über die Ostertage ausgestellt. Aus Sicht von Ordnungsamt und Polizei haben sich die allermeisten an die Corona-Regeln gehalten. Lediglich am Freitagabend gab es einen Verstoß durch eine Gruppe Jugendlicher am Samsonsee, meldet die Polizei.

Seit Mitte März steht der Sport aufgrund der Corona-Pandemie in Dülmen komplett still. Doch die Mitgliedsbeiträge laufen weiter. Wie halten es die örtlichen Vereine mit der Tatsache, dass sie aktuell für das Geld keine Leistung bieten können? Das wollte die Sportredaktion der DZ wissen. Die Antwort gibt es in der Ausgabe von Mittwoch.

Termine:

20 bis 21.30 Uhr, Hardcore Punk mit Black Gulls, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute neben lockeren Wolkenfeldern verbreitet der Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 18 Grad und der schwache Wind kommt aus westlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße