Das Generalunternehmen Grethen sei mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beauftragt worden, heißt es nun in einer Mitteilung. Die Firma sei ebenfalls für den Ausbau in Coesfeld Nord-Ost und Ost zuständig. „Die Arbeiten hier sind im vollen Gange und alle Kolonnen werden eingesetzt“, so die Mitteilung.

Im August geht´s los

Aufgrund der verfügbaren Ressourcen werde Rorup nach den Arbeiten in Coesfeld an der Reihe sein. Die Deutsche Glasfaser geht aktuell davon aus, dass der Ausbau in Rorup im August starten kann. Für Rückfragen stünden Mitarbeiter bis dahin bereit. deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/rorup/