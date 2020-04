Älterer Dülmener an Corona verstorben

Dülmen. Die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen ist an Ostermontag leicht gestiegen, sie liegt jetzt bei 134 (Freitag 132). Kreisweit gab es 458 bestätigte Infektionen. Das sind drei Fälle mehr als am Freitag.