Das müssen Sie wissen:

In ungewöhnlichem Rahmen feierte Pfarrer Ferdinand Hempelmann am Ostersonntag mit 130 Gläubigen den Gottesdienst. Der Wortgottesdienst mit einer kurzen Osterbotschaft fand als Autogottesdienst auf dem Sportplatz statt.

Die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen ist an Ostermontag leicht gestiegen, sie liegt jetzt bei 134 (Freitag 132). Kreisweit gab es 458 bestätigte Infektionen. Das sind drei Fälle mehr als am Freitag. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Coesfeld bei insgesamt zwölf Personen. Ein älterer Mann aus Dülmen ist im Krankenhaus verstorben. 247 Infizierte sind inzwischen im Kreis Coesfeld wieder gesundet.

Die Dülmener Händler stemmen sich gegen die wirtschaftliche Krise und entwickeln neue Strategien, um ihre Kunden zu erreichen. Sie setzen dabei auf einen schnellen Lieferservice und zu bekommen ist per Lieferdienst dabei praktisch alles, was das Herz begehrt.

Am 8. Juni 1991 feierte die TSG Dülmen den größten Triumph der Vereinsgeschichte. Die Damen um Spitzenspielerin Tong Ling gewannen den TT-Europapokal. In der DZ-Serie „Legendäre Sportereignisse“ wird noch einmal an dieses historische Spiel erinnert.

Termine:

Blutspende heute 15.30 bis 20.30 Uhr statt in Rorup im Schulzentrum Coesfeld, Holtwicker Str. 8.

Wetter:

Dichte Wolken und vereinzelt Regen. Im Tagesverlauf lässt sich vereinzelt die Sonne blicken. Temperaturen bei 8 bis 10 Grad, dazu mäßiger Nordwest- bis Nordwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße