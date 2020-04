Natur wieder in die Stadt bringen

Dülmen. Angefangen hat alles mit dem Imkerstammtisch. „Vor einem Jahr sind meine Frau und ich einfach mal hingegangen und wir waren uns alle einig, dass es in der größten Stadt des Kreises einfach einen Verein für Imkerfreunde geben müsste“, so Theo Lütke Twehues. zwischen ist der Verein der Imkerfreund Dülmen in Gründung, nur der Stammtisch muss aktuell wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Aber wir haben schon festgestellt, dass es in Dülmen sehr reges Interesse an unserer Arbeit gibt, denn über 120 Interessierte lesen bei uns im Internet mit.“

Von Hans-Martin Stief