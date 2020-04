Als es am Gründonnerstag grünes Licht unter Auflagen vom Ordnungsamt gab, traf ein Team aus Messdienerleiterrunde und Mitgliedern des Sportvereins, das auch die Ordner stellte, die letzten Vorbereitungen. „Gott hat mit seinem Licht die Dunkelheiten des Lebens erleuchtet“, so Hempelmann in seiner Osterbotschaft.

Gitarren, Trompeten und Hupen

Begleitet wurde der Wortgottesdienst mit einem Lied von Gitarre und Trompete, die Gläubigen hupten in ihren Fahrzeugen im Takt mit. Im Internet gab es nur positive Reaktionen und Pfarrer Hempelmann war sichtlich begeistert. Er forderte, vielleicht öfter einen solchen Gottesdienst abzuhalten. „Wir können am besten alles so stehen lassen …“, so seine Worte von einem mit Blumenschmuck dekorierten Anhänger. Neben Gitarrenspiel und Trompete ertönten zur Bestätigung des Glaubens passend die Hupen der Autos.