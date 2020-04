Die Tradition der Dülmener Osternachtsprozession geht zurück auf das Jahr 1382. Damals, so beschreiben es Überlieferungen, konnte in der Osternacht kein Priester das Kreuz durch die Stadt tragen. Demnach waren alle an der Pest verstorben.

Deshalb übernahm der Bürgermeister das Kreuz und führte die Prozession an. Aus der Notlösung wurde eine Tradition, die heute mehr als 600 Jahre alt ist. 2020 jedoch ist alles anders: Die Corona-Pandemie macht Zusammenkünfte und Veranstaltungen unmöglich.

Prozession vorab als Video aufgezeichnet

Das Aus für die Osternachts-Prozession? Da sie in gewohnter Form nicht stattfinden kann, haben sich Kirchengemeinde und Stadtverwaltung eine Alternative überlegt: Die Prozession wurde in sehr kleinem Kreis und unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen bereits durchgeführt und aufgezeichnet.

Das Video kann auf der Internetseite der Stadt aufgerufen werden. Es ist bis zum Ende der Osterfeiertage verfügbar und kann per Smartphone, Tablet, PC oder auch über moderne Fernsehgeräte angesehen werden.

Im Video trägt Bürgermeisterin Lisa Stremlau gemeinsam mit Markus Trautmann (Pfarrdechant St. Viktor) und Gerd Oevermann (Pfarrer Evangelische Kirchengemeinde) das Kreuz im gebotenen Sicherheitsabstand durch die Kirche und über den Kirchplatz. Zudem richten die Drei ihre persönlichen Osterbotschaften an die Dülmener.

„Tradition für viele von besonderer Bedeutung“

„Für viele Menschen ist diese Tradition, die Osternachtsprozession in Dülmen, von besonderer Bedeutung. Es ist sehr schade, dass diese Tradition in diesem Jahr nicht in gewohnter Form begangen werden kann“, erläutern Markus Trautmann und Gerd Oevermann.

„Der Videobeitrag bietet aber zumindest eine kleine Alternative zur großen Prozession, die dann hoffentlich im kommenden Jahr wieder stattfinden kann“, fügt Lisa Stremlau.

Einen ausführlichen Blick in die Historie der Dülmener Osternachtsprozession finden Sie in der Feiertagsausgabe der DZ.

www.duelmen.de