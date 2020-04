130 nachweislich infizierte Dülmener: Das sind zwei Infizierte mehr als am Mittwoch. Das Verhältnis der Infizierten pro 10.000 Einwohner beträgt für Dülmen nunmehr 10.000:28. Damit führt Dülmen diese Statistik weiterhin an, gefolgt von Senden mit einem Verhältnis von 10.000:22,9.

Im gesamten Kreisgebiet hat sich die Zahl der Infizierten auf 439 erhöht (plus 8 gegenüber Mittwoch). Davon sind 211 Menschen gesundet (plus 13), die Zahl der aktiven Infizierten ist auf 217 gesunken (minus 7). Elf Menschen (plus 2) sind an Covid-19 verstorben.