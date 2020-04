Was ich an Ostern in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen ist an Karfreitag leicht gestiegen, sie liegt jetzt bei 132 (Donnerstag: 130). Kreisweit gab es 451 bestätigte Infektionen.

Da die Osternachts- oder Pestprozession in gewohnter Form in der Corona-Krise nicht stattfinden kann, haben sich Kirchengemeinde und Stadtverwaltung eine Alternative überlegt: Die Prozession wurde in sehr kleinem Kreis und unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen bereits durchgeführt und aufgezeichnet. Das Video ist bereits auf der Homepage der Stadt Dülmen zu sehen, www.dzonline.de. Einen ausführlichen Blick in die Historie der Dülmener Osternachtsprozession finden Sie in der Feiertagsausgabe der DZ.

In den Kirchen von St. Viktor brennt am Sonntag ab 9.30 Uhr die Osterkerze, kleine Osterkerzen können abgeholt werden. In Heilig Kreuz wird heute um 20 Uhr ein Impuls zur Osternacht auf der Homepage freigeschaltet, die Osterkerzen brennen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in der Kreuzkirche und der Kapelle Rödder. Am Ostersonntag sind die Kirchen in Buldern und Hiddingsel ab 8 Uhr geöffnet. Die Evangelische Gemeinde schaltet heute um 10.30 Uhr einen 20-minütige Gottesdienst frei, abrufbar unter https://t1p.de/eid-auf-youtube. Unter dem Link www.efkd.de bietet die Evangelische Freikirche heute um 10 Uhr einen Gottesdienst an.

Ausnahmsweise hat der Wertstoffhof heute geöffnet, und zwar von 9 bis 15 Uhr. Maximal fünf Fahrzeuge dürfen gleichzeitig auf das Gelände. Es gibt Kontrollen, Wartezeiten sind daher möglich. Kostenpflichtige Abfälle werden nicht angenommen, die Anlieferungen sollten auf das Notwendigste beschränkt werden.

Wegen der Osterfeiertage erscheint die nächste Lage am Morgen erst am kommenden Dienstag. Die DZ-Redaktion wünscht allen ihren Lesern ein frohes und gesundes Osterfest!

Termine:

Samstag

Projekt Wohnzimmer: 20 bis 21 Uhr DJ Georg Roßbach aka DJ Rossi; 21 bis 24 Uhr Tom Van Dahl und DJ Olli Vranken, www.projekt-wohnzimmer.org

Sonntag

Projekt Wohnzimmer: 19 bis 20 Uhr Livestream mit Trompeter Matthias Beckmann, 20.30 bis 21.30 Uhr mit Livemusik von Andy, www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Am Karsamstag neben Sonne meist nur dünne Schleierwolken, bis 22 Grad. Am Ostersonntag wechselnd bewölkt mit Sonne, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich, bis 24 Grad. Am Ostermontag viele Wolken mit zeitweiligem Regen, nur noch rund 12 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße