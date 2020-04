Online-Stunden statt Bühnenshow

"Ich habe gerade im Ballettsaal nach dem Rechten gesehen“, berichtet die zweite Vorsitzende der Dülmener Kulturoffensive, Tanzpädagogin Antje Leushacke-Berning.

„Normalerweise steppt hier um diese Zeit der Bär, alle Altersgruppen geben sich die Klinke in die Hand, man hört Kinderlärm aus den Garderoben, Jugendliche tauschen sich beim Frisieren vor dem Spiegel über ihren Tag aus, Eltern bevölkern den Wartebereich – und jetzt… herrscht in unseren Räumen absolute Stille. Das fühlt sich wirklich seltsam an…“ fügt sie hinzu.

Vorbereitung auf Aufführungen liefen

Dass man hinter den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus stehe, sei keine Frage. Aber die Enttäuschung bei allen Beteiligten sei natürlich groß: „Wir alle steckten mitten in Vorbereitungen für unsere Aufführungen, haben viel Zeit, Energie und Geld in Kostüme, Videoproduktion oder Requisiten investiert.

Nun steht in den Sternen, ob und wann wir die Ergebnisse unserer Arbeit noch öffentlich präsentieren können. Die Tanzklassen haben ihre Matinee vorbereitet, die Musicalcompany sollte in bewährter Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule ein neues Stück vorstellen, das Junior-Theater probte intensiv an einem Kindermärchen.“

Nicht alles lasse sich einfach so weiter nach hinten schieben, die Sommerferien brächten von jeher immer Veränderungen in den Gruppen mit sich. Die Spielpläne der Theater für die kommende Saison stünden bereits fest, Aufführungsräume seien nur langfristig zu finden. „Es wird also eine große Herausforderung werden, dies alles irgendwie aufzufangen.“

So auch bangt auch das Tanztheater Dülmen „TanDü“ um seine Chance zur Aufführung. „In dieser Zeit“, so der Titel des neuen Stückes, sollte eigentlich am 21. Juni im Theater Marl zur Aufführung kommen, „doch das ist im Augenblick kaum vorstellbar“, so die Choreografin weiter.

„Und irgendwie ist es auch ein bisschen beklemmend: Viele Inhalte des Tanzstückes sind jetzt in „Corona-Zeiten“ unbeabsichtigt aktueller denn je, zum Beispiel unsere Choreografie über die Einsamkeit am heimischen PC-Bildschirm.“

Online-Stunden und Video-Tutorial

Dennoch versucht sie, dem Ganzen auch Positives abzugewinnen: Vielleicht führe dies alles dazu, dass man manchem Berufsbild künftig mehr Wertschätzung entgegenbringt, auch finanziell. „Mich begeistert außerdem die Kreativität der Menschen in dieser ungewöhnlichen Situation und der erfrischende Humor, den das Volk den allgegenwärtigen bedrückenden Nachrichten entgegensetzt.“

So sei es für das Team des Bühnenvereins ein Gebot der Stunde, erfinderisch zu bleiben und so gut es geht, Kontakt zu allen Gruppen zu halten. Über die Website des Vereins werden Online-Stunden angeboten, die Schauspieler sammeln Material für ein kleines Kammerstück.

Hinweise zu interessanten Lehrvideos oder Streaming-Tipps für interessante Vorstellungen im Netz werden rundgeschickt, jetzt ist die Gelegenheit, einmal ein Tutorial für korrektes Bühnen-Make-up in Ruhe auszuprobieren und für die Kleinen gibt es „Peter und der Wolf“ oder „Pippi Langstrumpf“ als Youtube-Ballett.

Gerührt und erfreut seien die Verantwortlichen übrigens vom freundlichen Zuspruch, „der uns seit der erzwungenen Pause von Eltern und Aktiven auf vielen Wegen erreicht. Wir sind sehr dankbar und freuen uns riesig auf den Moment, da wir in unseren Gruppen endlich wieder mit Vollgas an die Arbeit gehen können.“