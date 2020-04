DZ-Leser grüßen ihre Liebsten zu Ostern

Die Osterfeiertage ganz ohne Verwandte und Freunde verbringen - das ist leider während der derzeitigen Corona-Krise nötig. Denn aktuell ist Abstand angesagt. Damit die DZ-Leser trotzdem ihren Liebsten ihre Grüße ausrichten können, hat die DZ eine Fotoaktion ins Leben gerufen.

Und die Resonanz ist überwältigend: So viele Gruß-Fotos von Dülmenern oder für Dülmener erreichten die Redaktion, dass in der Osterausgabe gleich zwei Sonderseite mit Fotos erscheinen. Hier gibt es die Bilder in der Online-Übersicht.

Fotoaktion wird verlängert

Da das Bedürfnis, während der Corona-Krise Freunde, Verwandte und Familie zu grüßen, so groß ist, hat die Dülmener Zeitung entschieden, die Aktion auch über die Ostertage hinaus zu verlängern.

So können weiterhin schöne Gruß-Fotos per Email an die Adresse redaktion@dzoline.de geschickt werden. Bitte jeweils Vor- und Nachname sowie kurze Infos dabeischreiben. Die nächste Foto-Sonderseite ist dann für den 18. April geplant.