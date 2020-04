Zu eng, zu viele Leute. So war der erste Markt auf der Coesfelder Straße in der Corona-Zeit empfunden worden. Doch Stadt und Marktbeschicker reagierten schnell. Der Markt wurde in die Länge gezogen.

Markt wandert in die Marktstraße

Und so wanderte der Wochenmarkt in die Marktstraße. Dadurch standen sich keine Stände mehr direkt gegenüber und es gab gut Platz, um die Corona-Distanzen einzuhalten.