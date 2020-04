„Hiddingsel blüht bunt!“ Unter diesem Motto verteilt die Dorfgemeinschaft „Bürger für Bürger“ in diesen Tagen kleine Blumengrüße an jeden Hiddingseler Haushalt. Aber nicht in Form eines üppigen Gebindes. Sondern als Samen.

Blumen pflanzen und Fotos machen

In kleinen Umschlägen befindet sich Saatgut einer Blumenmischung. Auf dem Umschlag ist eine (sehr unkomplizierte) Gebrauchsanleitung abgedruckt: Erstens Umschlag öffnen. Zweitens sähen, gießen, pflegen. Drittens Bienen locken. Viertens Foto machen, auf der Dorf-Homepage hochladen und gewinnen.

Unter allen eingereichten Fotos wird, passend zum Thema einen Imkereiworkshop und ein Jahresabo Hiddingsler Bienenhonig verlost, heißt es in einer Mitteilung der Dorfgemeinschaft. Mitmachen bei der Aktion könne jeder Bürger des Ortsteils. Die Mailadresse beim Gewinnspiel lautet Hidd-Box@hiddingsel.de.

Farbe ins Dorf bringen

„Wir wollen Farbe ins Dorf bringen und was für die Umwelt und für die Bienen machen“, berichtet die Vorsitzende Ulla Mollenhauer und bedankt sich im Namen der Dorfgemeinschaft bei der Raiffeisen Steverland für das Saatgut.

„Großherzigkeit erleben wir auch gerade in Zeiten von ‚social distancing‘ in unserem Dorfleben. Viele Bürger bringen innovative Ideen ein und setzten diese um“, betont Mollenhauer weiter. „Zurzeit bedienen sich zudem viele Bürger aus Hiddingsel an der Hiddingsel-Internetseite, um über aktuelle Themen und Neuerungen im Dorf informiert zu werden. Wir bekommen viele positiven Resonanzen“, so die Vorsitzende.

Verschoben werden muss leider das für Ende Mai geplante erste Dorfpicknick „Hiddingsel isst bunt“. Ein Ausweichtermin steht noch nicht fest. Klar sei aber laut Mollenhauer, dass diese Veranstaltung auf jeden Fall nachgeholt wird.