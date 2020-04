Es brannte in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Wildpark. Ein brennender Wäschetrockner im Erdgeschoss wurde unter Atemschutz mit C-Rohr abgelöscht und das Gebäude belüftet. Es wurde niemand verletzt. Die 40 Einsatzkräfte rückten nach einer Stunde wieder ein, das Haus ist wieder bewohnbar.