Arbeiten dauern sechs Wochen

Die Arbeiten, die Anfang Mai starten sollen - ein genaues Datum steht noch nicht fest - , werden voraussichtlich sechs Wochen dauern, heißt es in einer Mitteilung. Nötig sei die Sanierung, weil die Fahrbahnen von beiden Straßen Schäden durch Unebenheiten der Oberfläche, Rissbildungen sowie Flickstellen und Spurbildungen aufweisen.

Brücken werden einbezogen

Des Weiteren werden zwei Brücken über den Heubach und den Kettbach instandgesetzt. „Hier werden die Fahrbahnübergänge und Schutzplanken erneuert sowie Betoninstandsetzungs- und Beschichtungsarbeiten durchgeführt“, erläutert Sprecherin Claudia Scholten.

Zweimal Vollsperrung

Die Arbeiten werden in drei Teilen, zwei davon unter Vollsperrung, durchgeführt. In den ersten beiden Abschnitten ist auch der Mitfahrerparkplatz an der B 67/L 600 von der Vollsperrung betroffen. Als Alternative steht der neue Parkplatz an der Anschlussstelle Reken zur Verfügung. Die Umleitungsstrecke verläuft über Gescher-Hochmoor (L 608 und L 581) und Lette (B 474, K 48) beziehungsweise Merfeld (L 600). Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahme betragen 1,2 Millionen Euro.