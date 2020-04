Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Für das neue Corona-Zentrum in Dülmen bündeln die Kassenärzte derzeit alle Kräfte. Die Folge: Die Notdienstpraxis am Dülmener Krankenhaus bleibt erst einmal geschlossen. Für Patienten gibt es jedoch zwei Alternativen, nämlich die Notdienstpraxen in Lüdinghausen und Coesfeld. In Dülmen wurden derweil am Dienstag 124 Corona-Fälle gezählt.

Das denkmalgeschützte Bendix-Lagerhaus an der Lüdinghauser Straße wird ab Sommer zu einem Hotelbetrieb umgebaut. Das teilten die Hauseigentümer Marcus und Frederic Voss jetzt mit. Entstehen soll auf der rund 3000 Quadratmeter großen Fläche, die jetzt vom Fitness-Studio Trident sowie vom Sporthotel Trident belegt sind, ein Garni-Hotel.

Den Einzelhandel vor Ort in diesen für sie schwierigen Zeiten unterstützen, das können Dülmener, indem sie jetzt Dülmen-Gutscheine kaufen - online oder direkt bei Dülmen Marketing. Der Clou: Dülmen Marketing und die Kaufleutevereinigung Viktor GmbH verlosen unter allen, die einen Gutschein für den Einkauf im hiesigen Handel im Wert von mindestens 25 Euro erwerben, insgesamt 100 Dülmen-Gutscheine à 5 Euro.

Beim Dienstagsmarkt war genügend Platz für Kunden und Beschicker, die aktuellen Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Für den Markt am Gründonnerstag haben sich Stadt und Marktbeschicker bereits beraten.

Manfred Wölpper, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SF Merfeld, hadert mit der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie. Seinen Jungs hat er Trainingsaufgaben mitgegeben. Der Coach fühlt sich um die schönste Zeit betrogen.

Wetter:

Heute weiterhin sonniges und trockenes Wetter mit allenfalls einige flache Quellwolken, dazu 23 bis 25 Grad. Schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße