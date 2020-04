Nach Rückfragen aus der Bevölkerung verweist die Stadt auf Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zum Thema Notfalldienstpraxis. Demnach ist die Notfalldienstpraxis am Dülmener Krankenhaus derzeit vorübergehend geschlossen.

Hintergrund ist, dass die KVWL den allgemeinen Notfalldienst umstrukturieren musste, um das neue Corona-Diagnose- und Behandlungszentrum in Dülmen einrichten zu können (DZ berichtete). Medizinisches Personal wird hier dringend gebraucht.

Alle Infos zu den Notfallpraxen in Coesfeld und Lüdinghausen

Wer also außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt benötigen, sollten daher die Notfalldienstpraxen am Krankenhaus in Coesfeld oder auf dem Marien-Campus in Lüdinghausen aufsuchen. Diese sind wie folgt erreichbar:

Notfalldienstpraxis Coesfeld, Christophorus-Kliniken, Südring 41, Sprechstundenzeiten samstags, sonntags, feiertags von 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Notfalldienstpraxis Lüdinghausen, Marien-Campus, Neustraße 1a, Sprechstundenzeiten samstag, sonntags, feiertags von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr.

Wichtig: Im Notfall weiterhin die 112 wählen

Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass Patienten die Notfalldienstpraxen nur in dringenden Fällen aufsuchen sollten, so wie es derzeit auch für den regulären Arztbesuch empfohlen wird. Wichtig: Menschen, die sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation befinden, sollen weiter direkt den Notruf 112 wählen.