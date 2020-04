Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ziemlich eng war es am vergangenen Freitag auf dem Wochenmarkt - und genau das sollte es während der Corona-Pandemie ja gerade nicht sein. Daher wird der Markt, der heute wieder stattfindet, jetzt entzerrt. Das kündigt Ordnungsamtsleiter Jürgen Heilken gegenüber der DZ an. Unterdessen stieg am Montag die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen auf 124. Kreisweit gibt es 409 Infizierte.

Die Dülmener waren am Wochenende diszipliniert und haben sich (meist) auch an die Regeln gehalten. Zum Beispiel: Auch wenn der Silbersee ein beliebtes Ausflugsziel bei sommerlichem Wetter war, hielten sich die Besucher dort und anderswo an die Kontaktsperre und gingen auf Abstand zu einander. Zweimal musste die Polizei am Wochenende einschreiten.

Zufrieden ist Organisator Tim Marquardt mit der Resonanz auf die Aktion „Kids malen für Hiddingsel“. Dabei haben die Mädchen und Jungen Kreativität und Gespür für die besondere Corona-Situation gezeigt. Die Bilder können bis Freitagmittag in der Kirche abgegeben werden und werden dann dem Altenheim geschenkt. Geschichten in Schrift und Bild können zudem auch an kids@hiddingsel.de gemailt werden.

Die Stadt Dülmen weist darauf hin, dass aufgrund des Feiertages Karfreitag die Abfuhrtermine in dieser Woche vorgezogen werden. So wird heute die Gelbe Tonne in den Bezirken 12, 13, 15, 16 und 17 abgeholt. Am Mittwoch sind dann Biomüll (Bezirke 11 bis 17) sowie Restmüll (Bezirke 1 bis 10, einschließlich Restmüll mit rotem Deckel) an der Reihe. Am Donnerstag, 9. April, folgt die Gelbe Tonne im Bezirk 11.

An Pfingstsonntag 1993 feierten die Fußballer der TSG Dülmen ihren größten Erfolg: Mit 4:2 bezwangen die Blau-Gelben Hamm und stiegen in die Oberliga auf. Zum Start der Serie „Legendäre Sportereignisse“ beleuchtet die DZ das Spiel noch mal.

Termine:

Projekt Wohnzimmer: 19 bis 20 Uhr Frage-und-Antwort-Runde „Auswirkungen der Corona-Krise für die Region“, mit Hauptgeschäftsführer der Ulrich Müller von der Kreishandwerkerschaft Coesfeld, Dr. Jörg Siebert (Chefarzt des St. Marien Hospital), Lüdinghausens Bürgermeister Richard Borgmann als Sprecher der Städte und Gemeinden im Kreis sowie Moderator Christoph Davids, Livestream unter www.projekt-wohnzimmer.org

Wetter:

Heute kann es noch ganz vereinzelt schwache Schauer geben, später kommt die Sonne neben öfter zum Vorschein, 18 bis 20 Grad. Schwacher Wind aus Nordost.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, zwischen Rathausgasse und Münsterstraße