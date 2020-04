Dülmen. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Dülmener ist wieder gestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises am Montagnachmittag mitteilte, gibt es 124 Dülmener, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Wochenende hatte die Zahl bei 120 gelegen.

Von Claudia Marcy